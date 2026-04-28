Feuer zerstört Mehrfamilienhaus: Bewohner in Bus untergebracht

Apolda - In einem Mehrfamilienhaus in Apolda (Weimarer Land) hat es am Montagabend gebrannt.

Nach dem Feuer ist das Mehrfamilienhaus aktuell unbewohnbar. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut Polizeiangaben war das Feuer gegen 21.45 Uhr im Treppenhaus ausgebrochen und hatte anschließend auf den Dachstuhl des Gebäudes in der Herderstraße übergegriffen.

Das betroffene Haus sowie angrenzende Gebäude waren anschließend evakuiert worden.

Eine 32-Jährige und ein 34-Jähriger wurden bei dem Brand schwer verletzt. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle (Saale) geflogen. Insgesamt seien vier Menschen verletzt worden, darunter auch ein 5-jähriges Mädchen, welches leicht verletzt wurde.

Nach der Evakuierung waren mehrere Anwohner vorübergehend in einem Bus der Verkehrsbetriebe untergebracht worden. Auch im katholischen Pfarramt fanden betroffene Bewohner Unterschlupf.