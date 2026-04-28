Seniorin von Bank gestoßen und schwer verletzt: Wer hat etwas gesehen?

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Am Montagnachmittag wurde eine 91-jährige Frau in Erfurt von bisher unbekannten Tätern schwer verletzt.

Von Marie Pohland

Erfurt - Am Montagnachmittag wurde eine 91-jährige Frau in Erfurt von bisher unbekannten Tätern schwer verletzt.

Am Montagnachmittag wurde eine 91-jährige Frau an einer Erfurter Bushaltestelle von bisher unbekannten Tätern schwer verletzt. (Symbolbild)
Am Montagnachmittag wurde eine 91-jährige Frau an einer Erfurter Bushaltestelle von bisher unbekannten Tätern schwer verletzt. (Symbolbild)  © 123RF/askoldsb

Die Seniorin saß laut Informationen der Polizei gegen 15.45 Uhr auf einer Bank der Bushaltestelle Eislebener Straße in der Friedrich-Engels-Straße.

Daraufhin nahmen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Jungen neben ihr Platz und stießen die 91-Jährige aus ungeklärten Gründen von der Bank.

Dabei stürzte sie, verletzte sich schwer und wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

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Die mutmaßlichen Täter konnten bisher trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Die beiden Jungen sollen zwischen sieben und zehn Jahren alt sein. Einer der Jungen hatte blonde Haare, der andere dunkle Haare. Möglicherweise sind sie gegen 15.50 Uhr mit der Buslinie 9 Richtung Daberstadt gefahren.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord über die Telefonnummer 0361/5743-22100 unter Nennung der Vorgangsnummer 0103728 zu melden.

Titelfoto: 123RF/askoldsb

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