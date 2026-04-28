Flauschiger Einsatz in Spandau: Polizei rettet zwei Entenküken von Balkon
Berlin - In Berlin-Spandau rückte die Polizei aus, um zwei kleine Ausreißer wieder mit ihrer besorgten Mutter zu vereinen.
Unsere Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Montag zu einer tierischen Rettungsaktion gerufen wurden.
Wie sie bei Facebook mitteilten, hatten sich zwei winzige Entenküken auf einen Balkon verirrt. Behutsam nahmen die Einsatzkräfte die flauschigen Mini-Abenteurer in ihre Obhut.
Zum Glück war die Entenmama schnell ausfindig gemacht: Ganz in der Nähe lief sie bereits nervös auf und ab und hielt Ausschau nach ihren verschwundenen Küken.
Kaum wiedervereint, watschelte die kleine Entenfamilie los, als wäre nichts gewesen.
Erst vor Kurzem rettete die Polizei ein paar flauschige Entenküken aus einem Brunnen.
Entenküken sind sogenannte Nestflüchter. Das bedeutet, sie verlassen schon kurz nach dem Schlüpfen das Nest und folgen ihrer Mutter auf Schritt und Tritt. Umso wichtiger ist es, dass sie nicht von ihr getrennt werden, denn alleine haben sie kaum eine Chance. In diesem Fall hieß es jedoch: Ente gut, alles gut!
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin