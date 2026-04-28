Flauschiger Einsatz in Spandau: Polizei rettet zwei Entenküken von Balkon

Berlin - In Berlin-Spandau rückte die Polizei aus, um zwei kleine Ausreißer wieder mit ihrer besorgten Mutter zu vereinen.

Die Berliner Polizei kam den kleinen Küken zu Hilfe. © Facebook/Polizei Berlin

Unsere Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Montag zu einer tierischen Rettungsaktion gerufen wurden.

Wie sie bei Facebook mitteilten, hatten sich zwei winzige Entenküken auf einen Balkon verirrt. Behutsam nahmen die Einsatzkräfte die flauschigen Mini-Abenteurer in ihre Obhut.

Zum Glück war die Entenmama schnell ausfindig gemacht: Ganz in der Nähe lief sie bereits nervös auf und ab und hielt Ausschau nach ihren verschwundenen Küken.

Kaum wiedervereint, watschelte die kleine Entenfamilie los, als wäre nichts gewesen.