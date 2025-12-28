Feuer zerstört Mehrfamilienhaus: Dachstuhl brennt komplett aus

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am Sonntagmorgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt.

Die Feuerwehr war in den Morgenstunden in Mühlhausen im Einsatz. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei berichtet, war das Feuer aus bislang noch ungeklärten Gründen in einem Gebäude in der Wanfrieder Straße ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste das Mehrfamilienhaus evakuieren, da sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung mehrere Personen im Gebäude befanden.

Unter anderem holten die Einsatzkräfte eine Mieterin aus dem zweiten Obergeschoss aus dem Haus. Die restlichen Bewohner konnten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen.

Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte komplett aus.