Feueralarm ausgelöst und Gegenstände geworfen: Großer Polizeieinsatz in Erfurt
Erfurt - Im Erfurter Ortsteil Johannesplatz hat ein 38-jähriger Mann am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.
Neben mehreren Streifenwagen waren laut Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.
Der Mann soll mehrere Bewohner eines Hochhauses bedroht, unberechtigt den Feueralarm ausgelöst und Gegenstände aus einem Fenster geworfen haben.
Einsatzkräfte konnten ihn schließlich ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Der 38-Jährige befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa