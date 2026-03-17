Feueralarm ausgelöst und Gegenstände geworfen: Großer Polizeieinsatz in Erfurt

Erfurt - Im Erfurter Ortsteil Johannesplatz hat ein 38-jähriger Mann am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein 38-Jähriger löste am Johannesplatz in Erfurt einen Großeinsatz aus, nachdem er Bewohner bedroht und den Feueralarm ausgelöst hat. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Neben mehreren Streifenwagen waren laut Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Der Mann soll mehrere Bewohner eines Hochhauses bedroht, unberechtigt den Feueralarm ausgelöst und Gegenstände aus einem Fenster geworfen haben.

Einsatzkräfte konnten ihn schließlich ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.