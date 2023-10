Feuerwehr im Großeinsatz: 1600 Obstkisten gehen in Flammen auf

Pirna - Ein Feuer erleuchtete am Montag den Abendhimmel zwischen Pirna und Struppen. Auf einem Feld waren Obstkisten in Brand geraten.

Auf dem Feld brannte es lichterloh. © Marko Förster

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr an der S 168. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, gerieten 1600 Behälter in einem Depot in Brand. Sie wurden durch die Flammen stark beschädigt, der Großteil unbrauchbar. Nur noch die Rahmen aus Stahl blieben übrig.

Insgesamt brannten zwei von vier Kistenstapel nieder. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen noch größeren Schaden verhindern.

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden von etwa 150.000 Euro aus. Demnach hätte eine Obstkiste einen Wert von rund Hundert Euro.

Der Brand konnte in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit gelöscht werden. Ein Brandursachenermittler soll am Mittwoch zum Einsatz kommen.

Wegen der starken Rauchentwicklung, wurden Anwohner in der Nähe gebeten, Fenster und Türen zu schließen bzw. geschlossen zu halten.