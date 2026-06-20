Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun: Über 100 Einsätze wegen Unwetters

Bergheim/Pulheim - Zu mehr als 100 Einsätzen ist die Feuerwehr wegen des Unwetters in Bergheim ( Rhein-Erft-Kreis ) ausgerückt.

Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat den Einsatzkräften der Feuerwehr am Freitagabend reichlich Arbeit beschert. © Feuerwehr Pulheim

Vorwiegend waren die Einsatzkräfte wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume alarmiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

In einigen Kellern stand den Angaben zufolge das Wasser rund 30 Zentimeter hoch. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Wegen des Unwetters und der zahlreichen Einsätze sei am Freitagabend "Stadtalarm" ausgelöst worden. Daraufhin hätten sich alle verfügbaren Einheiten im Einsatz befunden, hieß es weiter.

Zudem richteten die Feuerwehrleute eine Koordinierungsstelle ein, um die zahlreichen Einsätze zu organisieren. Insgesamt seien mehr als 120 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Auch im gut 20 Kilometer entfernten Pulheim musste die Feuerwehr knapp ein Dutzend Mal ausrücken. Vor allem seien Äste auf Straßen gestürzt, teilte die örtliche Feuerwehr mit.