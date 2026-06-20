Von Sonne geblendet: Auto landet im Straßengraben auf dem Dach

Freienhagen (Eichsfeld) - Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Freienhagen und Rohrberg mit seinem Opel verunglückt .

Durch die tief stehende Sonne geriet ein Opel bei Freienhagen in den Straßengraben und landete auf dem Dach. (Symbolbild) © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Der Mann war laut Polizei gegen 16.15 Uhr in Richtung Rohrberg unterwegs und wollte an einer Zufahrt zu einem Feldweg nach rechts abbiegen. Durch die tief stehende Sonne verschätzte er sich nach bisherigen Erkenntnissen jedoch und bog zu früh ab.

Sein Opel geriet in einen tiefen Straßengraben und drehte sich anschließend auf das Dach. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.