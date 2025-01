Feuerwehrleute rücken an Silvester aus, kurz danach geht es um Leben und Tod

Die Silvesternacht endete für zwei hessische Feuerwehrleute um ein Haar in der Katastrophe. (Symbolfoto) © 123RF/luckybusiness

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Donnerstag berichtete, ereignete sich das dramatische Schauspiel nach dem Jahreswechsel in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis). Dort rückten die Brandbekämpfer gegen 2.30 Uhr aufgrund eines brennenden Buswartehäuschens in der Straße "An der Schlagd" an.

Während das Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde die betroffene Straße aufgrund der anfallenden Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt. Dem Fahrer eines Transporters gefiel das anscheinend gar nicht. Zunächst hielt der 36-Jährige zwar noch an, während die Retter die letzten Handgriffe erledigten.

Doch urplötzlich raste der Mann mit durchgedrücktem Gaspedal unvermittelt auf die Einsatzkräfte los. Während ein Feuerwehrmann zur Seite springen musste, um einem Zusammenstoß zu entgehen, presste sich ein anderer mit aller Kraft an ein Einsatzfahrzeug, um nicht erwischt zu werden.

Eine eingeleitete Fahndung führte schließlich dazu, dass der 36-Jährige aufgefunden wurde. Nicht nur, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügte, zudem hatte er rund 1,1 Promille Alkohol im Blut.

Er wurde von der Polizei vorerst in Gewahrsam genommen.