Filmreife Flucht in Charlottenburg: Raser fährt über Rot und durch Baustelle!

Berlin - In Berlin-Charlottenburg wollte die Polizei am Freitagabend einen Autofahrer kontrollieren. Doch dieser leistete sich stattdessen eine filmreife Flucht.

Am Ende konnte der VW Polo sichergestellt werden. © Facebook/Polizei Berlin

Weil der Mann zuvor schon mit riskantem Fahrstil aufgefallen war, wollten die Beamten den VW Polo kontrollieren, wie sie bei Facebook mitteilten. Doch an Anhalten dachte der Fahrer nicht: Er trat aufs Gas und raste davon.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit jagte er durch mehrere Straßen, bretterte über rote Ampeln, entging nur knapp einem Crash und fuhr zeitweise sogar komplett ohne Licht. Für andere Verkehrsteilnehmer war er praktisch unsichtbar.

Selbst eine Baustelle nutzte er kurzerhand als Fluchtstrecke.

Am Ende ließ der Raser den VW einfach stehen und machte sich aus dem Staub. Das Auto wurde sichergestellt. Ganz entwischt ist er aber nicht: Die Ermittler konnten den Fahrer trotzdem ausfindig machen.