Zusammenstoß mit VW: Jaguar zerschellt an Ampelmast

Bretten - Bei einem schweren Unfall auf der Kreuzung der B35 mit der B293 am späten Dienstagabend sind vier Menschen zum Teil verletzt worden.

Der Jaguar wurde gegen einen Ampelmast geschleudert und komplett zerstört. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei Karlsruhe auf Nachfrage berichtet, kollidierten gegen 23.25 Uhr ein mit vier Personen besetzter VW und der Jaguar eines 56-Jährigen miteinander. Zuvor hatte der 26-jährige VW-Fahrer offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtet.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jaguar frontal gegen einen Ampelmast geschleudert, während der VW von der Fahrbahn abkam und erst in einer Böschung zum Stehen kam.

Beide Wagen erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf eta 40.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit mehreren Kräften vor Ort. Eine auf der Rückbank des VWs sitzende 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden Fahrer und ein weiterer 25-Jähriger leichte. Alle vier mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.