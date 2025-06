11.06.2025 13:18 861 Filmreifer Einbruch an der Kö: Mit Loch in der Wand zu 60.000-Euro-Zigarren

In der Nacht zu Dienstag (10. Juni) sind unbekannte Diebe spektakulär in ein Zigarrengeschäft an der feinen Königsallee eingebrochen.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - In der Nacht zu Dienstag (10. Juni) sind unbekannte Diebe spektakulär in ein Zigarrengeschäft an der feinen Königsallee eingebrochen. Alles in Kürze Unbekannte Diebe brechen in Zigarrengeschäft an der Königsallee ein.

Diebe durchbrechen Wand eines leerstehenden Ladens im Kö-Center.

Hochwertige Zigarren im Wert von 60.000 Euro werden gestohlen.

Die Polizei Düsseldorf sucht nach Zeugen des Einbruchs.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 melden. Mehr anzeigen Die Diebe stemmten ein Loch in die Wand, um zu den teuren Zigarren zu gelangen. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf Wie die Polizei Düsseldorf am Mittwoch mitteilte, verschafften die Gauner sich über die Blumenstraße Zugang zu einem leerstehenden Laden im Kö-Center. Doch statt von hier aus die Tür zu nehmen, machten sie kurzen Prozess mit der Wand. Wie in einem Action-Film stemmten sie sich durch die massive Mauer und landeten direkt im Verkaufsraum des Zigarrengeschäfts. Polizeimeldungen Vater soll seine drei Töchter getötet haben: Nun ist er auf der Flucht Vo dort aus geht es direkt in den begehbaren Humidor - ein Paradies für Zigarrenfans. Die Polizei Düsseldorf sucht nach Zeugen Die Königsallee ist eine beliebte Einkaufspassage in Düsseldorf. (Archivbild) © Martin Gerten/dpa In dem Lagerraum erbeuteten die Diebe hochwertige Zigarren im Wert von rund 60.000 Euro und schafften es anschließend, zu flüchten. Bis jetzt fehlt jede Spur von ihnen. Die Polizei Düsseldorf steht vor einem Rätsel und hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges rund um das Kö-Center oder in der Blumenstraße bemerkt hat, kann sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 bei den Ermittlern aus Düsseldorf melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Düsseldorf