Fliegerbombe in Stuttgart entschärft: Anwohner können nach Hause

Stuttgart Bad-Cannstatt - In Stuttgart Bad-Cannstatt wurde am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz. Am späten Nachmittag gab es Entwarnung.

Zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser aufgrund des Fundes der Fliegerbombe verlassen. (Symbolbild) © David Nau/dpa

Laut Stadt konnte der gefundene Blindgänger durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgreich entschärft werden. "Die rund 500 Anwohnerinnen und Anwohner können nun zurückkehren", hieß es,

Gegen 12.50 Uhr wurde die Fliegerbombe auf einer Baustelle in der Wildbaderstraße gefunden, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit. "Eine Entschärfung ist aus Sicherheitsgründen sofort erforderlich", erklärte die Stadt.

Im Radius von 150 Metern mussten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Die Stadt bat Anwohnerinnen und Anwohner, "den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich umgehend zu verlassen".

Auch der Stadtbahnverkehr war betroffen. "Die U2 und U19 fahren von der Innenstadt kommend bis Wilhelmsplatz und aus Neugereut bis Gnesener Straße. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet", so die Stadt.