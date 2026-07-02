Streit auf der Straße eskaliert: Polizei sucht Messerstecher nach blutiger Attacke

Düsseldorf - Am späten Mittwochabend ist es auf der Dorotheenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Nord zu einer brutalen Messerattacke gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei einer Messerattacke auf der Dorotheenstraße wurde ein 45-Jähriger schwer verletzt. Der Angreifer ist weiter auf der Flucht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war ein 45-Jähriger gegen 22.50 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern unterwegs, als er plötzlich in einen Streit mit einem Fremden geriet.

Der Konflikt eskalierte schnell: Der Mann soll mehrfach mit einem Messer auf den 45-Jährigen losgegangen sein. Dabei traf er ihn schließlich im Oberkörper und verletzte ihn schwer.

Die Begleiter des Opfers konnten offenbar noch Schlimmeres verhindern, bevor der Täter flüchtete.

Polizeibeamte waren schnell vor Ort und versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.