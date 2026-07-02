Streit auf der Straße eskaliert: Polizei sucht Messerstecher nach blutiger Attacke
Düsseldorf - Am späten Mittwochabend ist es auf der Dorotheenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Nord zu einer brutalen Messerattacke gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war ein 45-Jähriger gegen 22.50 Uhr gemeinsam mit zwei Begleitern unterwegs, als er plötzlich in einen Streit mit einem Fremden geriet.
Der Konflikt eskalierte schnell: Der Mann soll mehrfach mit einem Messer auf den 45-Jährigen losgegangen sein. Dabei traf er ihn schließlich im Oberkörper und verletzte ihn schwer.
Die Begleiter des Opfers konnten offenbar noch Schlimmeres verhindern, bevor der Täter flüchtete.
Polizeibeamte waren schnell vor Ort und versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Täter weiter auf der Flucht
Eine Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 Meter groß, kräftige Statur und osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war demnach mit weißem T-Shirt, grauer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bisher nicht gefunden werden. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Flüchtigen machen?
Hinweise nimmt die Kripo Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 870 0 entgegen. Die Ermittlungen laufen weiter.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa