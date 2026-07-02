Angriff auf Freund seiner Tochter: 46-Jähriger stellt sich nach Flucht

Bad Honnef/Bonn - Nachdem ein Vater in Bad Honnef den Freund seiner Tochter vor ihren Augen mit einer Stichwaffe attackiert haben soll , hat er sich zwei Tage später in Bonn gestellt. Er sei inzwischen ins Gefängnis gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Ein 46-jähriger Mann, der versucht hat, den Freund seiner Tochter zu töten, ist inzwischen in ein Gefängnis gebracht worden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der 46-Jährige sei am Dienstag zunächst auf den 23 Jahre alten Freund der Tochter mit dem Auto zugefahren, danach habe er ihn mit einer Stichwaffe angegriffen, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann habe in seinem Wagen fliehen können und sei in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Die Polizei wertet die Tat des Vaters als versuchte Tötung, eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der 46-Jährige war zunächst auf der Flucht und stellte sich nun am Morgen gemeinsam mit einem Rechtsbeistand beim Bonner Amtsgericht.

Nachdem ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes verkündet hatte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.