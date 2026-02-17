Macheten-Drama am Bodensee: SEK überwältigt Randalierer nach Stunden

Immenstaad - Ein eskalierter Familienstreit hat in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in Immenstaad (Bodenseekreis) ausgelöst.

Das SEK rückte in Immenstaad an. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Gegen 21.30 Uhr beleidigte und bedrohte ein offenbar stark betrunkener Mann eine Angehörige massiv. Während sich die Frau unverletzt in Sicherheit bringen konnte, eskalierte die Situation beim Eintreffen der Beamten völlig.

Mit einer Machete in der Hand untersagte der Mann den Polizisten das Betreten seines Grundstücks. Kurze Zeit später zog er sich ins Haus zurück und bewarf die Einsatzkräfte aus dem Obergeschoss mit Flaschen und anderen Gegenständen.

Da der Mann im weiteren Verlauf auch mit einer Gasflasche hantierte, zog die Polizei Spezialeinsatzkräfte (SEK) sowie die Feuerwehr hinzu. Mehrere angrenzende Gebäude im Tobelweg mussten vorsorglich geräumt werden.