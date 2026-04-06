Flucht durch Thüringen und Sachsen: Polizei stoppt BMW-Fahrer nach Verfolgungsfahrt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Eine nächtliche Verkehrskontrolle entwickelte sich in der Nacht zum Montag zu einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt durch Thüringen und Sachsen.
Beamte der Polizeiinspektion Greiz wollten gegen 01.30 Uhr in Reudnitz, einem Ortsteil von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den Fahrer eines BMW kontrollieren, da dieser ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und flüchtete.
Es folgte nach Angaben der Beamten eine rund 100 Kilometer lange Verfolgungsfahrt, die zunächst durch das Erzgebirge und anschließend in Richtung Zwickau führte. In der Ortslage Rottmannsdorf konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden.
Wie sich herausstellte, war der Führerschein des 54-jährigen Fahrers zur Einziehung ausgeschrieben. Zudem war er nicht befugt, das Fahrzeug zu nutzen. Während der Flucht gefährdete der Mann mehrere Verkehrsteilnehmer und beging zahlreiche Verkehrsverstöße.
Gegen den 54-Jährigen wurden Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Verfolgungsfahrt machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter 03661-6210 mit Angabe der Bezugsnummer 084143/2026 entgegen.
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