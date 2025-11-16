Überschlag auf Bundesstraße: Junger Seat-Fahrer stirbt
Eschenburg - Tragödie auf Bundesstraße! Bei einem schweren Verkehrsunfall im mittelhessischen Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist am Sonntag ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße von Simmersbach in Richtung Eibelshausen unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich.
Dabei erlitt der 20-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.
Zahlreiche Kräfte von Rettungsdiensten und Polizei waren vor Ort. Die B253 blieb für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.
Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02771/9070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa