Überschlag auf Bundesstraße: Junger Seat-Fahrer stirbt

Eschenburg - Tragödie auf Bundesstraße! Bei einem schweren Verkehrsunfall im mittelhessischen Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist am Sonntag ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Auf der Bundesstraße zwischen den Eschenburger Ortsteilen Simmersbach und Eibelshausen ereignete sich am Sonntagmorgen der tödliche Unfall. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße von Simmersbach in Richtung Eibelshausen unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich.

Dabei erlitt der 20-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Zahlreiche Kräfte von Rettungsdiensten und Polizei waren vor Ort. Die B253 blieb für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.