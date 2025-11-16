Mann erwischt ungebetenen Übernachtungsgast in Gartenhaus, doch der hat Erklärung parat

Heidelberg - Das erlebt man auch nicht alle Tage: Ein Mann aus Heidelberg ist auf seinem Gartengrundstück auf einen Fremden gestoßen, der dort übernachtet hat. Als die Polizei eintraf, präsentierte dieser den Beamten eine überraschende Erklärung.

In einem Kleingarten hat ein Fremder übernachtet, was ihm allerdings zum Verhängnis wurde. (Symbolbild) © Alex Talash/dpa

Der Heidelberger hat sicher mit nichts Bösem gerechnet, als er am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr den unbekannten Mann in seiner gepachteten Parzelle antraf.

Der hatte dort unerlaubterweise übernachtet, weshalb sich der überraschte Bürger auf dem Revier Nord an die Polizei wandte, erklärte die Behörde am Sonntag.

Als die Beamten gemeinsam mit dem Pächter im Kleingarten eintrafen, befand sich der Fremde noch immer vor Ort.

"Der Herr erklärte, dass er bereits seit drei Jahren diesen Platz zum Übernachten nutze. Ein Bekannter habe ihm dies erlaubt", so ein Sprecher. Wer dieser Bekannte sein soll und ob dieser die Erlaubnis überhaupt erteilen durfte, sagte die Polizei nicht.