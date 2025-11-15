Halbnackter schreit betrunken beim Klettern die Nachbarschaft wach
Von Jana Renkert
Inzell - Mit einer waghalsigen Kletteraktion hat ein stark betrunkener Mann in Inzell im oberbayerischen Landkreis Traunstein für Aufregung gesorgt
Lautstark schreiend habe er versucht, über den Zaun eines Parks zu klettern, wie die Polizei mitteilte.
Anwohner nahmen in der Nacht zum Samstag seine lauten Schreie wahr und alarmierten die Polizei.
Die Einsatzkräfte fanden einen 22-Jährigen nur mit Hose und Socken bekleidet vor.
Vergeblich versuchte der Alkoholisierte, über den Zaun zu klettern – obwohl direkt daneben ein Tor offen stand.
Der Urlauber blieb unverletzt und wurde einem Bekannten übergeben, der in einem nahegelegenen Hotel übernachtete. Der junge Mann muss mit keinen weiteren polizeilichen Konsequenzen rechnen.
