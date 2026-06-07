Flucht vor Polizei: BMW-Fahrer rast mit über 150 km/h durch Stadtgebiet

Kulmbach - Mit teilweise mehr als 150 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Kulmbach gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Die Polizei verfolgte den Wagen mit Blaulicht und Sirene über mehrere Kilometer. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Beamten wollten in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr den 19-jährigen BMW-Fahrer kontrollieren, da er deutlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Doch statt anzuhalten, gab der junge Autofahrer Gas und raste über die Bundesstraße 85, die quer durch die oberfränkische Stadt führt.

Nach gut fünf Kilometern stoppte eine Streife den Wagen.

Bei einer Kontrolle konnten die Beamten nicht klären, warum der junge Autofahrer geflohen war. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach hatte weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen, hieß es.