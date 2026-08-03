Wegen eines Handys? 14-Jährige lockt Mädchen auf Feldweg und sticht zu

Obersulm - Brutale Messerattacke im Landkreis Heilbronn: Eine 14-Jährige soll ein 16-jähriges Mädchen in einen Hinterhalt gelockt, ausgeraubt und anschließend mit einem Messer schwer verletzt haben.

Nach der Messerattacke in Obersulm ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilen, ereignete sich die Tat am Donnerstag, dem 23. Juli. Gegen 13.35 Uhr soll die 14-Jährige das ihr bis dahin unbekannte Opfer an den Ortsrand von Willsbach gelockt haben.

Auf einem Feldweg zog die Teenagerin ein Messer und forderte die 16-Jährige auf, ihr Smartphone herauszugeben. Obwohl das Opfer der Forderung nachkam und das Handy aushändigte, eskalierte die Situation. Die 14-Jährige soll das ältere Mädchen mit einem Messer angegriffen und ihm mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben.

"Erst das Eintreffen aufmerksamer Zeugen beendete die Tat. Die eingreifenden Erwachsenen trennten die Mädchen voneinander und alarmierten die Polizei", hieß es in der Mitteilung.

Während der Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt.