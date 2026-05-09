Flucht vor Polizeikontrolle: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Ichtershausen (Ilm-Kreis) - Eine Verkehrskontrolle in Ichtershausen hat am frühen Samstagmorgen mehrere Strafverfahren nach sich gezogen.

Der Fahrer eines Ford Focus wollte am frühen Samstagmorgen vor der Polizei flüchten und kassierte am Ende mehrere Strafanzeigen. (Symbolbild) © 123RF/yellowj

Die Beamten wollten in der Friedensallee einen Ford Focus kontrollieren. Der Fahrer flüchtete zunächst mit dem Auto, stoppte jedoch nach kurzer Verfolgung. Anschließend rannte er zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß davon, teilte die Polizei mit.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Männer jedoch in der Nähe gestellt werden. Dabei wurde schnell klar, weshalb sie vor der Polizei geflüchtet waren.

Der 35-jährige Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss.

Sein 25-jähriger Beifahrer hatte eine geringe Menge chemischer Betäubungsmittel bei sich, die von den Beamten sichergestellt wurde.