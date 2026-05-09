Mann raucht in Disko, dann kommt es richtig dicke

Hof- Ein 20-Jähriger hat vor einer Diskothek in Hof randaliert und einen Polizisten verletzt.

In einer Disko in Hof kippte die Stimmung, weil ein Gast rauchte. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ihn erwarten mehrere Anzeigen, wie die Polizei mitteilte. Der Security-Dienst rief demnach am Samstag gegen 1.25 Uhr die Polizei, weil sich ein Gast renitent verhalten und in dem Club in der Marienstraße geraucht habe.

Er wurde den Angaben zufolge aus der Diskothek geworfen, bepöbelte davor aber weiter Menschen.

Den Platzverweis der Polizei habe er ignoriert und sich massiv gewehrt, weshalb er mit zur Dienststelle fahren sollte. Auf der Fahrt habe er immer wieder versucht, sich zu befreien und dabei auch einen Polizisten verletzt.

Letztendlich wurde der Mann den Angaben zufolge in einer Haftzelle untergebracht.