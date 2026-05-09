Junge wirft Stein von Brücke und trifft Auto mit Familie
Von Sophie Brössler
Simbach am Inn - Ein unbekannter Junge hat bei Simbach am Inn (Kreis Rottal-Inn) einen Stein von einer Brücke auf ein Auto fallen lassen.
In dem Wagen saß eine 36-Jährige mit ihren drei Kindern, wie die Polizei mitteilt. Der Stein sei nur wenige Zentimeter unter der Windschutzscheibe eingeschlagen und habe ein Plastikteil durchbrochen.
Die Frau erschrak sich den Angaben zufolge sehr, konnte ihr Auto aber auf der Bundesstraße 12 halten.
Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie den Vorfall am Donnerstag gesehen haben. Der Junge wird auf acht bis neun Jahre geschätzt.
Das Werfen von auch nur kleinen Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge stelle "keinen Streich oder Kavaliersdelikt" mehr dar, sondern eine sehr gefährliche Straftat, heißt es in der Mitteilung der Polizei.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa