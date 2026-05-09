Junge wirft Stein von Brücke und trifft Auto mit Familie

Simbach am Inn - Ein unbekannter Junge hat bei Simbach am Inn (Kreis Rottal-Inn) einen Stein von einer Brücke auf ein Auto fallen lassen.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Fall geben können. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

In dem Wagen saß eine 36-Jährige mit ihren drei Kindern, wie die Polizei mitteilt. Der Stein sei nur wenige Zentimeter unter der Windschutzscheibe eingeschlagen und habe ein Plastikteil durchbrochen.

Die Frau erschrak sich den Angaben zufolge sehr, konnte ihr Auto aber auf der Bundesstraße 12 halten.

Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie den Vorfall am Donnerstag gesehen haben. Der Junge wird auf acht bis neun Jahre geschätzt.