Schuss aus Auto verletzt 22-Jährige: Polizei sucht Zeugen
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Von Sophie Brössler
Landshut - Ein unbekannter Mann soll aus einem Auto in Landshut mutmaßlich mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen haben.
Eine Frau sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 22-Jährige habe eine Rötung und Schmerzen erlitten.
Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Vorfall am Freitag beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0871/92520 bei der Polizeiinspektion Landshut melden.
Softair-Waffen sind vor allem wegen ihrer Verwechslungsgefahr mit echten Waffen problematisch. Mit den Luftdruckwaffen werden kleine Plastikkugeln verschossen. Auch damit können Verletzungen verursacht werden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa