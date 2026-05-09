Schuss aus Auto verletzt 22-Jährige: Polizei sucht Zeugen

Landshut - Ein unbekannter Mann soll aus einem Auto in Landshut mutmaßlich mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen haben.

Ein Mann soll in Landshut von einem Auto aus auf Passanten geschossen haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine Frau sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 22-Jährige habe eine Rötung und Schmerzen erlitten.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Vorfall am Freitag beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0871/92520 bei der Polizeiinspektion Landshut melden.