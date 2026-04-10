Flüssigkeit aus Fenster gekippt: Passanten klagen über Hautreizungen
Karlsruhe - Mehrere Fußgänger wurden in Karlsruhe durch eine Flüssigkeit verletzt, die offenbar aus einem Fenster geschüttet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.
In der Nacht auf Donnerstag gegen 1.15 Uhr schüttete ein Unbekannter eine Flüssigkeit aus dem Fenster und verletzte damit mehrere Fußgänger leicht, teilt die Polizei am Freitag mit.
Worum es sich genau bei der Flüssigkeit handelte, ist noch unklar. Mehrere Fußgänger, die vor dem Gebäude standen, wurden teilweise getroffen und klagten im Anschluss über Hautreizungen.
Die Polizei ermittelt zum Motiv und den Hintergründen der Tat.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, und möglicherweise weitere Geschädigte und bittet sie, sich unter Tel. 07216663411 zu melden.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa