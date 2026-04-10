Flüssigkeit aus Fenster gekippt: Passanten klagen über Hautreizungen

Karlsruhe - Mehrere Fußgänger wurden in Karlsruhe durch eine Flüssigkeit verletzt, die offenbar aus einem Fenster geschüttet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen .

Mehrere Passanten wurden durch die Flüssigkeit verletzt. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

In der Nacht auf Donnerstag gegen 1.15 Uhr schüttete ein Unbekannter eine Flüssigkeit aus dem Fenster und verletzte damit mehrere Fußgänger leicht, teilt die Polizei am Freitag mit.

Worum es sich genau bei der Flüssigkeit handelte, ist noch unklar. Mehrere Fußgänger, die vor dem Gebäude standen, wurden teilweise getroffen und klagten im Anschluss über Hautreizungen.

Die Polizei ermittelt zum Motiv und den Hintergründen der Tat.

