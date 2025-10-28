Folgenschwerer Fahrfehler: Ferrari kracht in Gegenverkehr - Riesiger Schaden
Hünfeld - Ein Fahrfehler mit teuren Folgen: Am Montagmorgen verlor ein 24-jähriger Mann bei Hünfeld (Osthessen) die Kontrolle über seinen Ferrari und verursachte einen heftigen Unfall.
Wie die Polizei berichtet, brach dem jungen Mann gegen 9 Uhr beim Beschleunigen das Heck seines Sportwagens aus, als er in Hünfeld-Nord auf die B27 in Richtung Süden auffahren wollte.
Der Ferrari prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr.
Dort stieß der Mann aus der Gemeinde Künzell mit dem Heck seines Luxus-Sportwagens gegen einen entgegenkommenden VW Touareg, den ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Eiterfeld steuerte.
An beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden - die Polizei schätzt die Gesamthöhe auf mindestens 110.000 Euro.
Titelfoto: 123RF/fjjimenez