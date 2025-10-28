Folgenschwerer Fahrfehler: Ferrari kracht in Gegenverkehr - Riesiger Schaden

Hünfeld - Ein Fahrfehler mit teuren Folgen: Am Montagmorgen verlor ein 24-jähriger Mann bei Hünfeld ( Osthessen ) die Kontrolle über seinen Ferrari und verursachte einen heftigen Unfall .

Mit seinem Ferrari baute ein 24 Jahre alter Mann am Montag im osthessischen Hünfeld einen Unfall mit teuren Folgen. (Symbolbild) © 123RF/fjjimenez

Wie die Polizei berichtet, brach dem jungen Mann gegen 9 Uhr beim Beschleunigen das Heck seines Sportwagens aus, als er in Hünfeld-Nord auf die B27 in Richtung Süden auffahren wollte.

Der Ferrari prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr.

Dort stieß der Mann aus der Gemeinde Künzell mit dem Heck seines Luxus-Sportwagens gegen einen entgegenkommenden VW Touareg, den ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Eiterfeld steuerte.