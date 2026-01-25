Ford-Fahrer überschlägt sich und flüchtet danach per Anhalter

Erfurt - Am Freitagvormittag hat sich auf der Verbindungsstraße zwischen Erfurt und Egstedt ein Unfall ereignet.

Der Ford-Fahrer hatte sich nach dem Unfall aus dem Staub gemacht. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Gegen 9.45 Uhr war ein stadtauswärts fahrender Ford Mondeo nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und blieb seitlich im Straßengraben zwischen der Fahrbahn und der Radweg liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Ford befreien. Als sich couragierte Ersthelfer um ihn kümmern wollten, flüchtete er mehrere hundert Meter zu Fuß und wurde per Anhalter von einem braunen Volkswagen mitgenommen.

Den Angaben nach wies er offensichtliche Verletzungen im Gesicht auf. Darüber hinaus soll er wohl nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen sein und unter Drogeneinfluss gestanden haben.