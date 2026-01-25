Frau begrapscht, Türsteher attackiert, Polizeiauto beschädigt: Mann nach Club-Besuch festgenommen
Nürnberg - Im mittelfränkischen Nürnberg ist am frühen Samstagmorgen ein 27-Jähriger aus einem Club in der Innenstadt verwiesen worden. Daraufhin eskalierte die Lage völlig.
Der Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 4.30 Uhr in der Kaiserstraße ab.
Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte auf der Tanzfläche eine 32-Jährige bedrängt haben.
Er "fasste ihr unvermittelt ans Gesäß, woraufhin ihn der Ehemann der Frau zur Rede stellte", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.
Der 27-Jährige reagierte daraufhin allerdings sehr aggressiv. Der Sicherheitsdienst setzte ihn anschließend vor die Tür.
Draußen griff sich der Mann laut Mitteilung einen etwa einen Meter hohen Kordelständer aus Eisen und schlug damit auf einen Türsteher ein.
Dessen Kollegen brachten den Angreifer daraufhin zu Boden und hielten ihn fest, bis eine alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf.
Mit zwei Promille in die Gewahrsamszelle
Der 37-jährige Türsteher zog sich leichte Verletzungen zu. Die Beamten nahmen den Beschuldigten in Gewahrsam. Dort "schlug der 27-Jährige mit seinem Kopf gegen die Heckleuchte des Polizeifahrzeugs, sodass diese brach".
Ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Wegen seiner anhaltenden Aggressivität blieb der Mann mehrere Stunden in einer Gewahrsamszelle.
Gegen den 27-Jährigen laufen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska