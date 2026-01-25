Verstärkte Polizeikontrollen: Mehrere Autofahrer müssen Auto abstellen

Magdeburg - Am Wochenende hat die Polizei in Sachsen-Anhalt auf der A2 , A14 und A36 sowie auf den Landstraßen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Vier Autofahrer mussten ihren Wagen abstellen.

Vier Autofahrer mussten ihren Wagen abstellen und ihre Fahrt beendet. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Ordnungshüter hätten demnach Verstöße bei vier Personen im Alter zwischen 36 und 53 Jahren festgestellt, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Drei von ihnen hätten unter dem Einfluss von Drogen gestanden, hieß es.

Zudem stoppten die Beamten auf der A2 in Höhe Irxleben (Landkreis Börde) einen 53-jährigen Mazda-Fahrer.

Dieser musste nach der Kontrolle seinen Wagen stehenlassen. Denn bei einem Atemalkoholtest zeigte das Messgerät einen Wert von 2,74 Promille an. Außerdem habe er keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen können.

Insgesamt wurden zwei Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt.