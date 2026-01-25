Not-OP nach Messerattacke: Mann nach Raub schwer verletzt zurückgelassen

Berlin - Mehrere unbekannte Männer haben Samstagabend in Westend einen 24-Jährigen beraubt und mit einem Messer schwer verletzt.

Nach der Messerattacke halfen zunächst Fahrgäste dem schwer verletzten Mann (24), bevor die Einsatzkräfte eintrafen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei teilte mit, dass nach bisherigen Erkenntnissen die Täter den jungen Mann gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz am Messedamm ansprachen, sein Geld raubten und danach auf ihn einstachen.

Der Mann erlitt eine Stichverletzung am Bauch, schleppte sich jedoch trotz der Verletzung in die Wartehalle des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Dort leisteten Fahrgäste Erste Hilfe, bis Polizei und Feuerwehr eintrafen.

Die Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde.