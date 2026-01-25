Not-OP nach Messerattacke: Mann nach Raub schwer verletzt zurückgelassen
Berlin - Mehrere unbekannte Männer haben Samstagabend in Westend einen 24-Jährigen beraubt und mit einem Messer schwer verletzt.
Die Polizei teilte mit, dass nach bisherigen Erkenntnissen die Täter den jungen Mann gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz am Messedamm ansprachen, sein Geld raubten und danach auf ihn einstachen.
Der Mann erlitt eine Stichverletzung am Bauch, schleppte sich jedoch trotz der Verletzung in die Wartehalle des Zentralen Omnibusbahnhofs.
Dort leisteten Fahrgäste Erste Hilfe, bis Polizei und Feuerwehr eintrafen.
Die Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde.
Lebensgefahr besteht derzeit offenbar nicht. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeidirektion West unter Tel. 030 4664-4664 entgegen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa