Foul löst Massenschlägerei aus: Fußballspiel in Aldenhoven abgebrochen

Aldenhoven (Kreis Düren) - Bei einem Fußballspiel in Aldenhoven ist es am Sonntag zu einer heftigen Schlägerei zwischen Spielern beider Mannschaften gekommen. Am Ende gab es mehrere Verletzte und das Spiel wurde vorzeitig beendet.

Nach einer Massenschlägerei zwischen Spielern beider Mannschaften musste ein Meisterschaftsspiel in Aldenhoven vorzeitig abgebrochen werden. (Symbolbild) © 123RF/ververidis

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.50 Uhr während des Meisterschaftsspiels zwischen dem SV Siersdorf II und dem SV Rödingen-Höllen II nach einem Foulspiel zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Demnach gerieten Spieler beider Teams unmittelbar nach dem Foul aneinander. Aus einer Rangelei entwickelte sich eine Schlägerei, bei der mehrere Schläge und Tritte ausgeteilt wurden.

Zwei Beteiligte wurden dabei sogar durch stollenbesetzte Fußballschuhe im Gesicht verletzt.

Auch Zuschauer griffen ein und versuchten, die Streithähne voneinander zu trennen. Insgesamt wurden fünf Spieler sowie zwei Zuschauer verletzt.