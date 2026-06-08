Foul löst Massenschlägerei aus: Fußballspiel in Aldenhoven abgebrochen
Aldenhoven (Kreis Düren) - Bei einem Fußballspiel in Aldenhoven ist es am Sonntag zu einer heftigen Schlägerei zwischen Spielern beider Mannschaften gekommen. Am Ende gab es mehrere Verletzte und das Spiel wurde vorzeitig beendet.
Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.50 Uhr während des Meisterschaftsspiels zwischen dem SV Siersdorf II und dem SV Rödingen-Höllen II nach einem Foulspiel zu einer handfesten Auseinandersetzung.
Demnach gerieten Spieler beider Teams unmittelbar nach dem Foul aneinander. Aus einer Rangelei entwickelte sich eine Schlägerei, bei der mehrere Schläge und Tritte ausgeteilt wurden.
Zwei Beteiligte wurden dabei sogar durch stollenbesetzte Fußballschuhe im Gesicht verletzt.
Auch Zuschauer griffen ein und versuchten, die Streithähne voneinander zu trennen. Insgesamt wurden fünf Spieler sowie zwei Zuschauer verletzt.
Eine Person musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Beteiligten wurden noch vor Ort ambulant behandelt und konnten anschließend wieder entlassen werden.
Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen gegen die Beteiligten. Das Schiedsrichtergespann brach die Partie aufgrund der unsportlichen Ausschreitungen schließlich ab.
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