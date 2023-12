Glück gehabt: So rettete die Bundespolizei einem Ehepaar in letzter Minute den Urlaub!

Frankfurt am Main/Mainz - Die Bundespolizei hat einem Ehepaar am heutigen Freitag den Urlaub gerettet.

In Mainz hatten die Bundespolizisten tatsächlich den liegen gelassenen Rucksack des Paares in Zug gefunden. Anschließend konnten sie ihn gerade noch rechtzeitig zum Flughafen zurückbringen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, waren der Mann und die Frau mit der Bahn zum Flughafen in Frankfurt gefahren, um von dort aus in den lang ersehnten Urlaub zu fliegen.

Doch dann der Schock: Das Paar hatte im Zug einen Rucksack liegengelassen. In diesem befand sich neben den Ausweisdokumenten und sämtlichen Urlaubs-Unterlagen auch noch die Reisekasse mit etwa 2000 Euro.

Sofort informierten die Eheleute die zuständige Bundespolizei. Der Zug, in dem die beiden gesessen hatte, war auf dem Weg nach Mainz. Dort wurde die Bahn von Beamten abgepasst und durchsucht.

Und tatsächlich: Noch hatte niemand den Rucksack mitgenommen und auch fehlten weder Geld noch Dokumente.

Nun tat sich allerdings das nächste Problem auf. In gut zwei Stunden startete der Urlaubsflieger des Ehepaars. Also setzen sich die Bundespolizisten kurzerhand in den nächsten Zug zum Flughafen.