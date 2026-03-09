Frau (†32) tot in Wohnung entdeckt: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Rüsselsheim - In einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Rüsselsheim ist eine 32 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Die Umstände des Fundes geben den Ermittlern derzeit Rätsel auf.

In diesem Mehrparteienhaus in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) haben sich am Sonntag offenbar dramatische Szenen abgespielt. © 5VISION.NEWS

Ein Tötungsdelikt kann nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden. In der Nähe des Fundortes nahm die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Fund wurde am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße gemacht. Einsatzkräfte der Polizei entdeckten dort die leblose Frau.

Aufgrund der Gesamtumstände und der Auffindesituation gehen die Ermittler derzeit auch der Möglichkeit eines Gewaltverbrechens nach.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen.

Um die genaue Todesursache zu klären, soll die Frau nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Obduktion untersucht werden.