Frau (†44) liegt schwer verletzt in Wohnung: Für sie kommt jede Hilfe zu spät

Bad Kreuznach - Für die 44-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Am Morgen des heutigen Mittwochs wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer schwer verletzten Frau in eine Wohnung in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) gerufen. Noch vor Ort erlag die Frau ihren Verletzungen.