Frau (†67) in Wohnhaus getötet: Waren es Sohn und Enkelsohn?

Dillingen/Saar - War es ein Familien-Drama? Am Mittwochmorgen kam es im saarländischen Dillingen zu einem mysteriösen Tötungsdelikt . Mittlerweile hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, deren familiäre Beziehungen zur getöteten Frau (†67) erschreckend eng sind.

Im saarländischen Dillingen wurde am Mittwochmorgen eine 67-jährige Frau getötet. Auch eine Spezialeinheit kam bei dem Fall zum Einsatz. © Beckerbredel/dpa

Laut einem Polizeibericht klingelte bei den Beamten gegen 8.30 Uhr am Mittwoch der Notruf, in dem beschrieben wurde, dass sich vor einem Wohnhaus in Dillingen (Landkreis Saarlouis) eine blutverschmierte, schreiende Frau aufhalten würde.



Sofort machten sich Polizei und Rettungskräfte auf den Weg. Als sie vor Ort eintrafen, bestätigte sich die entsetzliche Meldung.

Unmittelbar im Anschluss leiteten die Sanitäter medizinische Maßnahmen ein, doch diese blieben letztlich ohne Erfolg. Die 67-jährige Frau verstarb noch am Tatort.

Aufgrund mehrerer Hinweise darauf, dass sich in dem Haus weitere Personen aufhalten könnten, die möglicherweise im Besitz von Waffen seien, wurde zudem eine Spezialeinheit für den Einsatz hinzugezogen. Jener Verdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf allerdings nicht. Schon am Vormittag gab deshalb eine Polizeisprecherin zu Protokoll, dass keine Gefahr für Dritte bestehe.

Im Bereich des Wohnhauses konnten indes zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich erstaunlicherweise um den Sohn der 67-Jährigen sowie ihren Enkelsohn.