Frau auf Supermarkt-Parkplatz attackiert und verletzt

Schwarzenberg - Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) eskalierte vergangene Woche ein Streit. Eine 24-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Drei der vier Männer schlugen auf die 24-jährige Frau ein. (Symbolfoto) © 123RF/danielt1994

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Montagnachmittag.

Die 24-Jährige bemerkte auf dem Kaufland-Parkplatz in der Karlsbader Straße eine vierköpfige Gruppe, die lautstark pöbelte und Glasflaschen zerschlug.

Als die junge Frau die Männer ermahnte, kam einer von ihnen auf sie zu und schubste sie. Als sie sich wehren wollte, kamen zwei weitere Täter hinzu und schlugen gemeinsam auf die 24-Jährige ein.

Sie erlitt leichte Verletzungen von dem Angriff.

Angaben der Geschädigten zufolge waren die Angreifer zwischen 16 und 20 Jahre alt und seien offenbar Araber gewesen. Einer von ihnen habe kurze dunkle Haare, einen leichten Oberlippenbart und trug eine rote Steppjacke, rote Schuhe sowie eine schwarze Hose.

Ein anderer aus der Gruppe habe eine schwarze Jacke der Marke "Nike" getragen.