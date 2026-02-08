Zugverkehr eingestellt: Teenager fährt auf Trittbrett von S-Bahn mit

Weißenfels - Ist er völlig verrückt geworden? Ein junger Mann wollte im Burgenlandkreis spontan in eine S-Bahn einsteigen. Als das misslang, weil die Türen sich schlossen, stellte er sich kurzerhand auf das Trittbrett der Lok. Der Zugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden.

Die S-Bahn sollte von Naumburg nach Leipzig fahren, hielt planmäßig am Großkorbethaer Bahnhof. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

So geschehen am Freitagabend gegen 20.30 Uhr am Bahnhof in Großkorbetha, einem Ortsteil von Weißenfels, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag berichtete.

Zuvor war der 18-Jährige mit der S-Bahn von Naumburg in Richtung Leipzig unterwegs gewesen und an dem planmäßigen Halt ausgestiegen.

Doch plötzlich überlegte er es sich offenbar anders, versuchte, wieder einzusteigen, obwohl die Türen bereits geschlossen waren und die Weiterfahrt signalisiert wurde.

Nicht zu fassen: "Als dies nicht gelang, lief er entlang des Bahnsteigs bis zur Außentür der Triebfahrzeuglokomotive und stieg dort auf das Trittbrett", so der Sprecher.

Der Zugführer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, als er die Situation bemerkte.