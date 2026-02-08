Sabotage an Verteilerkasten sorgt für Stromausfall
Hainichen - Stromausfall in Mittelsachsen! Nachdem ein Unbekannter sich an einem Verteiler zu schaffen gemacht hatte, waren zwei Straßen in Hainichen für ein paar Stunden ohne Strom.
Die unbekannte Person demolierte gegen 1 Uhr in der Nacht einen Verteilerkasten in der Bahnhofstraße, um sich Zugriff auf die Sicherungen zu verschaffen.
Anschließend beschädigte er mehrere Sicherungen, wodurch es zu Stromausfällen in den Straßenzügen der Bahnhofstraße sowie der Straße Oberer Stadtgraben kam.
An dem Verteilerkasten entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.
Ein Zeuge sah in dem Zusammenhang eine dunkel gekleidete Person am Verteilerkasten. Weitere Informationen zum Täter liegen derzeit jedoch nicht vor.
Auch zu den Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen derzeit noch an.
Die Stromversorgung in den betroffenen Bereichen konnte durch den Netzbetreiber gegen 3.05 Uhr wiederhergestellt werden. Wie viele Haushalte vom etwa zweistündigen Ausfall betroffen waren, ist der Polizeidirektion Chemnitz nicht bekannt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa