Sabotage an Verteilerkasten sorgt für Stromausfall

Hainichen - Stromausfall in Mittelsachsen ! Nachdem ein Unbekannter sich an einem Verteiler zu schaffen gemacht hatte, waren zwei Straßen in Hainichen für ein paar Stunden ohne Strom.

Der Täter sorgte für einen etwa zweistündigen Stromausfall. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die unbekannte Person demolierte gegen 1 Uhr in der Nacht einen Verteilerkasten in der Bahnhofstraße, um sich Zugriff auf die Sicherungen zu verschaffen.

Anschließend beschädigte er mehrere Sicherungen, wodurch es zu Stromausfällen in den Straßenzügen der Bahnhofstraße sowie der Straße Oberer Stadtgraben kam.

An dem Verteilerkasten entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Ein Zeuge sah in dem Zusammenhang eine dunkel gekleidete Person am Verteilerkasten. Weitere Informationen zum Täter liegen derzeit jedoch nicht vor.

Auch zu den Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen derzeit noch an.