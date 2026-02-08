Pärchen auf offener Straße attackiert: Wer hat etwas gesehen?

Oschersleben - In der Nacht auf Sonntag wurde ein Pärchen unvermittelt auf offener Straße attackiert. Die Polizei sucht Zeugen .

In der Börde wurde ein Paar von einer dreiköpfigen Gruppe angegriffen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen 2.20 Uhr waren ein 51 Jahre alter Mann und seine 47 Jahre alte Begleiterin in der Waisenhausstraße in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als eine dreiköpfige Gruppe auf sie zukam.

Die fünf gerieten zunächst aus bislang unbekannter Ursache in verbalen Streit, bevor die Situation eskalierte.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, gingen die drei Männer zunächst auf den 51-Jährigen los und schlugen und traten ihn.

Als die Frau schließlich schlichtend dazwischen gehen wollte, wurde auch sie angegriffen und zu Boden gestoßen. Das Pärchen wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die drei Angreifer werden als etwa 30 Jahre alt mit afrikanischem Phänotyp beschrieben.