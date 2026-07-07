Frau bittet Mann um Essen und bekommt Holzstäbchen in den Arm gerammt

Nürnberg - Im Streit um Essen soll ein Mann eine Frau mit einem Holzstäbchen verletzt haben.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Polizei soll die 21-Jährige den gleichaltrigen Mann am Montagnachmittag in einem Schnellrestaurant am Nürnberger Hauptbahnhof um Essen gebeten haben.

Als dieser ablehnte, soll sie sich ohne dessen Zustimmung Speisen von dessen Tablett genommen haben.

Der Mann soll die Frau daraufhin mit einem Holzstäbchen gestochen haben. Nach Angaben der Bundespolizei blieb das Holzstäbchen im rechten Unterarm der 21-Jährigen stecken.

Sie habe sich daraufhin an das Personal gewandt, um den Rettungsdienst zu rufen.