Gefahr im Kiosk: 46-Jähriger droht, Inhaber umzubringen

Jena - Der Besitzer eines "Spätis" am Engelplatz in Jena wurde am Montag von einem 46-Jährigen in Angst versetzt.

Ein "Späti"-Inhaber in Jena war von einem 46-Jährigen bedroht worden. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann das Geschäft betreten und den Inhaber "mit dem Tode" bedroht.

Der Besitzer informierte daraufhin die Beamten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, zeigte sich der 46-Jährige uneinsichtig. Einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte er.

Um weitere Straftaten zu verhindern und die öffentliche Sicherheit nicht zu gefährden, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann 0,12 Promille intus hatte. Ein Drogen-Schnelltest verlief negativ.