Frau erbt leerstehendes Haus und macht überraschenden Fund

Bad Harzburg - Eine Cannabisplantage mit rund 1200 Pflanzen ist in einem leerstehenden Haus im Landkreis Goslar ( Niedersachsen ) entdeckt worden.

Eine Erbin hatte am Donnerstag das Gebäude in Bad Harzburg inspizieren wollen und festgestellt, dass es von innen verriegelt war, wie die Polizei mitteilte.

In einem Restaurant in Bad Harzburg wurden schließlich am Freitagabend zwei Verdächtige festgenommen, wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte.

Die Beamten beschlagnahmten sämtliche Pflanzen und die professionellen Geräte zum Betreiben der Plantage.