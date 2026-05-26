Frau ersticht Partner in Eutingen? Polizei nennt Details zu Tatort und Waffe

Eutingen im Gäu - Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen in Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) gehen die Ermittler davon aus, dass die Tatwaffe ein Messer gewesen sein dürfte.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiter sagte, ereignete sich die Tat in der Wohnung des Opfers. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich zum Tatzeitpunkt dort wohl nur die beiden ehemaligen Lebensgefährten auf.

Das Motiv für die Tat ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen, zudem steht das Ergebnis einer Blutentnahme bei der mutmaßlichen Täterin noch aus.

Die 48-jährige Verdächtige befindet sich wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen die Frau mit kroatischer Nationalität erlassen.