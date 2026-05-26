Mega-Diebstahl aus Lkw: Laptops im Wert von 1,3 Millionen Euro weg
Von Jennifer Kramer
Heimsheim - Diebe haben rund 1300 Laptops aus einem Lastwagen in Heimsheim gestohlen und dabei einen Schaden von etwa 1,3 Millionen Euro verursacht.
Die Täter schlugen nach Polizeiangaben in der Ruhezeit des Laster-Fahrers in der Nacht zum Montag zu.
Der Fahrer hatte den Lastwagen auf dem Parkplatz eines Hotels im Enzkreis an der Autobahn abgestellt, um in dem Hotel zu schlafen.
Die Täter sollen ein Loch in die Plane des Fahrzeugs geschnitten und zehn Paletten voller Laptops geleert haben. Unklar ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch, wie die Täter ihre Beute abtransportiert haben.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, sich beim Kriminalpolizei Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa