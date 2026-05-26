Rentner mit Rollator wird von VW-Kleinbus überfahren und darunter eingeklemmt

Der Rentner (87) verletzte sich bei dem Unfall schwer. (Symbolfoto) © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 63-Jährige wollte gegen 11 Uhr mit ihrem VW-Bus vom Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes nach links in Fahrtrichtung "Ammerbrücke" abbiegen, berichtet die Polizei.

Hierbei übersah die Autofahrerin allerdings einen 87-Jährigen, der sich auf dem gegenüberliegenden Fußweg befunden hatte und die Straße überqueren wollte.

Der Rentner mit seinem Rollator wurde daraufhin von dem Kleinbus erfasst und überrollt. Der unter dem Volkswagen eingeklemmte Senior war in der Folge von der Feuerwehr befreit worden. Danach war der schwer verletzte 87-Jährige in das Hufeland-Klinikum in Mühlhausen eingeliefert worden.

Die Fahrerin des VW erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.