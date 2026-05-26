Rentner mit Rollator wird von VW-Kleinbus überfahren und darunter eingeklemmt
Mühlhausen - Schwerer Unfall am Dienstagvormittag in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis).
Eine 63-Jährige wollte gegen 11 Uhr mit ihrem VW-Bus vom Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes nach links in Fahrtrichtung "Ammerbrücke" abbiegen, berichtet die Polizei.
Hierbei übersah die Autofahrerin allerdings einen 87-Jährigen, der sich auf dem gegenüberliegenden Fußweg befunden hatte und die Straße überqueren wollte.
Der Rentner mit seinem Rollator wurde daraufhin von dem Kleinbus erfasst und überrollt. Der unter dem Volkswagen eingeklemmte Senior war in der Folge von der Feuerwehr befreit worden. Danach war der schwer verletzte 87-Jährige in das Hufeland-Klinikum in Mühlhausen eingeliefert worden.
Die Fahrerin des VW erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.
Um den genauen Unfallhergang zu klären, war ein Gutachter vor Ort. Die Straße war während des Einsatzes der Rettungskräfte voll gesperrt.
Titelfoto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa