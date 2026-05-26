Schmutziger Chemie-Kasten: Gefährliche Lösungsmittel an Schule gesprengt

Bayreuth - An einem Bayreuther Gymnasium sind gefährliche Substanzen in einem Chemieschaukasten entdeckt worden.

Laut Polizei wurden drei Gefäße in einem Erdloch auf einer Wiese nahe der Schule kontrolliert gesprengt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Drei Gefäße wurden nach Angaben der Polizei in einem Erdloch auf einer Wiese nahe der Schule kontrolliert gesprengt.

Schüler und Lehrkräfte waren wegen der bayerischen Pfingstferien nicht im Gebäude. Auch das nahe gelegene Bayreuther Volksfest sei nicht beeinträchtigt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein Sicherheitsbeauftragter der Schule die Chemikalien entdeckt. Er informierte die Polizei.

Nach Einschätzung von Spezialkräften "sind die Substanzen altersbedingt instabil geworden".

Es handelte sich um alkoholische Lösungsmittel, die aufgrund der Dauer der Lagerung teils eingetrocknet und bereits auskristallisiert waren.

Hierdurch waren sie laut Polizei stoßempfindlich und nicht mehr transport- oder handhabungssicher.