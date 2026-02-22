Frau ertappt Spanner: Heimlich auf dem Damenklo gefilmt

Wittstock/Dosse - Einen Schockmoment erlebte eine 43-Jährige, als sie einen Mann dabei erwischte, wie er über die Wand ihrer Toilettenkabine spähte.

Die gefilmte Frau (43) ertappte den Mann (30) auf frischer Tat. © Annette Riedl/dpa

In einem Schnellrestaurant in der Hamburger Straße im brandenburgischen Wittstock/Dosse ertappte die überraschte Frau am vergangenen Freitag (20. Februar) gegen 17 Uhr einen Spanner.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Mann stellen. Bei der Durchsicht seines Handys stießen die Beamten auf zahlreiche Fotos von Frauen in ähnlichen Situationen.

Das Gerät wurde beschlagnahmt - Ermittler prüfen nun, ob es noch weitere Opfer gibt.