Frau ertappt Spanner: Heimlich auf dem Damenklo gefilmt
Wittstock/Dosse - Einen Schockmoment erlebte eine 43-Jährige, als sie einen Mann dabei erwischte, wie er über die Wand ihrer Toilettenkabine spähte.
In einem Schnellrestaurant in der Hamburger Straße im brandenburgischen Wittstock/Dosse ertappte die überraschte Frau am vergangenen Freitag (20. Februar) gegen 17 Uhr einen Spanner.
Die Polizei konnte den 30-jährigen Mann stellen. Bei der Durchsicht seines Handys stießen die Beamten auf zahlreiche Fotos von Frauen in ähnlichen Situationen.
Das Gerät wurde beschlagnahmt - Ermittler prüfen nun, ob es noch weitere Opfer gibt.
Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen erstattet. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa