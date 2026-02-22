Frau ertappt Spanner: Heimlich auf dem Damenklo gefilmt

Einen Schockmoment erlebte eine 43-Jährige, als sie einen Mann dabei erwischte, wie er über die Wand ihrer Toilettenkabine spähte.

Von Marlen Rothenburg

Die gefilmte Frau (43) ertappte den Mann (30) auf frischer Tat.
In einem Schnellrestaurant in der Hamburger Straße im brandenburgischen Wittstock/Dosse ertappte die überraschte Frau am vergangenen Freitag (20. Februar) gegen 17 Uhr einen Spanner.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Mann stellen. Bei der Durchsicht seines Handys stießen die Beamten auf zahlreiche Fotos von Frauen in ähnlichen Situationen.

Das Gerät wurde beschlagnahmt - Ermittler prüfen nun, ob es noch weitere Opfer gibt.

Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen erstattet. Die Ermittlungen laufen.

