Nach Fund von toter Seniorin: Ehemann in U-Haft

Eppertshausen - Nach dem Fund einer toten 77-jährigen Frau in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am Samstagmorgen sitzt ihr Ehemann (81) in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte den verdächtigen Ehemann (81) am Samstag festgenommen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der 81 Jahre alte Mann soll seine kranke Frau durch Gewalteinwirkung getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann sei am Samstag festgenommen worden. Am Sonntag habe der Haftrichter einen Haftbefehl erlassen.

Eine Obduktion habe zuvor ergeben, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sei.

Die 77-Jährige war am Samstagmorgen in Eppertshausen tot in ihrem Bett entdeckt worden. Der Ehemann habe am Morgen die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag, hieß es am Samstag.